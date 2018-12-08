مقتنيات فرانك سيناترا للبيع في مزاد

لوحة للرسام الأميركي نورمان روكويل تمثل فرانك سيناترا مطروحة للبيع في المزاد لدى سوذبيز (أ ف ب)

تعرض في نيويورك مئات القطع من مجموعة المغني فرانك سيناترا، كانت تحفظها زوجته الأخيرة باربرا، في مزاد الخميس موجه لهواة الفنون تنظمه دار «سوذبيز».

وأشارت الدار إلى أن القطعة الأبرز في المزاد، وهي خاتم خطوبة مرصع بقطعة ماس كبيرة عيار 20 قيراطًا، وهي بيعت في مقابل 1,7 مليون دولار خلال المزادات الأولى التي نظمت الثلاثاء.

وكان الخاتم واحدا من اثنين طرحهما فرانك سيناترا في أحد الأيام على سرير أمام باربرا طالبا منها اختيار المفضل لديها منهما من دون عرض الزواج عليها صراحة.

وقال نائب رئيس دار «سوذبيز» المتخصص في الحلي كويغ برونينغ «توجهت إليه بالقول: حسنًا، سأختار الماس وأنت تختار الإصبع الذي سأضعه عليه... وبهذه الطريقة بات ذلك خاتم خطوبة».

واستمر زواج باربرا من سيناترا 22 عامًا. وتوفيت في يوليو 2017، بعد حوالى عقدين من وفاة المغني الشهير في 1998. وتضم المجموعة المطروحة للبيع في مزاد «سوذبيز» قطعًا حافظت عليها باربرا حتى وفاتها.

وإضافة إلى خاتم الخطوبة، تشمل المجموعة بعض القطع القيّمة بينها لوحة للرسام الأميركي والت كوهن، تقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف، إضافة إلى لوحة أخرى لمواطنه الرسام الانطباعي تشايلد هاسام تقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 200 ألف دولار و300 ألف.

كما تضم المجموعة قطعًا كثيرة مرتبطة بفرانك سيناترا، بينها رسوم بورتريه وتمثال وأسطوانات ذهبية وملصقات إعلانية لحفلات.