«فاس» يتصدر ترشيحات جوائز «غولدن غلوب»

تحضير المنصة لإعلان ترشيحات الدورة السادسة والسبعين من جوائز غولدن غلوب، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 6 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

فاز فيلم «فايس» الذي يروي سيرة نائب الرئيس الأميركي سابقًا ديك تشيني بالنصيب الأكبر من ترشيحات جوائز «غولدن غلوب».

واختير هذا العمل الذي أخرجه آدم ماكاي ويؤدي بطولته كريستيان بايل في دور ديك تشيني في ست فئات، متقدمًا بفارق بسيط على «إيه ستار إز بورن» من بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا، الذي رشّح في خمس فئات، حسب «فرانس برس».

ونال خمسة ترشيحات أيضًا في فئة الأفلام الكوميدية كلّ من «ذي فيفوريت» من بطولة أوليفيا كولمان وإيما ستون وريتشل فايس، و«غرين بوك» الذي يتواجه فيه مهرشالا علي (الحائز أوسكار أفضل ممثل في دور ثاني عن أدائه في «مونلايت») وفيغو مورتنسن.

وتلاهما فيلم «بلاكككلانسمان» لسبايك لي الذي يروي قصة حقيقية لشرطي أميركي أسود يخترق صفوف عناصر من حركة «كو كلوكس كلان» المتطرّفة في العام 1979. وحصد أربعة ترشيحات، شأنه في ذلك شأن «ماري بوبنز ريتورنز» من بطولة إميلي بلانت.

وستسلمّ جوائز «غولدن غلوب» في 6 يناير وهي تعدّ من الجوائز المرموقة في مجال السينما الأميركية وتفتتح بها موسم التكريمات الهوليوودية. وتشكّل نتائجها مؤشرًا إلى الأفلام التي قد تحصد جوائز «أوسكار» في نهاية فبراير.