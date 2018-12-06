إطلاق سراح سعد لمجرد مع إبقائه تحت المراقبة

إطلاق سراح سعد لمجرد مع إبقائه تحت المراقبة (أ ف ب)

أطلقت السلطات الفرنسية سراح المغني المغربي سعد لمجرد المتّهم بقضية اغتصاب مع إبقائه تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وأصدرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس جنوب شرق فرنسا قرارًا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني المستمرّة منذ الثامن عشر من سبتمبر، وفق «فرانس برس».

وهو ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية وملزم بدفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو، بحسب المصدر.

وأصدر القضاء الفرنسي في حق المغني البالغ 33 عامًا اتهامًا أول بالاغتصاب في أكتوبر 2016 بعد ادّعاء شابة أنه اعتدى عليها جنسيًا قبل إحدى حفلاته في غرفته بالفندق.

ثم أطلق سراحه في أبريل 2017، ووضع في يده سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وحينها أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس أنه سيتكفّل بنفقات المحامين.

وفي الشهر نفسه، وجّهت إليه تهمة الاغتصاب بعد ادّعاء شابة فرنسية من أصل مغربي أنه اعتدى عليها في الدار البيضاء في العام 2015.

وفي 26 أغسطس الماضي ادعت عليه شابة بأنه اغتصبها في فندق، فأوقف على ذمة التحقيق.

وسعد لمجرد مغن مغربي ذائع الصيت وشوهدت أغنياته المصورة أكثر من مليار مرة عبر «يوتيوب».