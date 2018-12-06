أريانا غرانديه تحقق 100 مليون مشاهدة في 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 01:15 مساء
أريانا غرانديه في حفل توزيع جوائز «أم تي في فيديو ميوزيك أووردز» في نيويورك، 20 أغسطس 2018 (أ ف ب)

حقّق المقطع المصوّر الجديد للمغنية الأميركية أريانا غرانديه رقمًا قياسيًّا، إذ شوهد أكثر من مئة مليون مرة على موقع «يوتيوب» منذ بثّه الجمعة.

وبذلك تكون أريانا قد أطاحت بالمغني الكوري الجنوبي ساي الذي حققت أغنيته «جنتلمان» مئة مليون مشاهدة في العام 2013، إذ احتاج كلّ منهما ثلاثة أيام لتحقيق ذلك، لكنها تفوّقت عليه ببضع ساعات فقط، وفق «فرانس برس».

وحققت هذه الأغنية «ثانك يو، نيكست» رقمًا قياسيًا آخر وهو أكبر عدد مشاهدين في 24 ساعة على «يوتيوب» بلغ 55 مليونًا و400 ألف.

وتتناول غرانديه في هذه الأغنية علاقات الحب السابقة في حياتها وتشكر شركاءها السابقين على ما قدّموه لها، ومنهم مغنيا الراب بيغ شون وماك ميلر الذي انتحر في سبتمبر الماضي، والممثل بيت ديفيدسون.

وستكون هذه الأغنية ضمن أسطوانة جديدة لم يُحدّد بعد موعد إصدارها.

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