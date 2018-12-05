مؤسسة كلوني تطلق مبادرة لمراقبة المحاكمات عالميًا

مؤسسة كلوني تطلق مبادرة لمراقبة المحاكمات عالميًا (أرشيفية:انترنت)

من المقرر أن تعلن مؤسسة حقوقية أسسها النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني الأربعاء مبادرة عالمية باسم مراقبة المحاكمات أو‭‭‭«TrialWatc» ‬‬‬ لمراقبة المحاكمات التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات.

وقال عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأميركيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات تضم أفرادًا من غير المحامين سيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقًا لمعايير دولية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت أمل كلوني في بيان «يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأدوات قمع، وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم، ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات».

وأمل التي تزوجت النجم الفائز بالأوسكار جورج كلوني عام 2014، محامية دولية ومحامية مدافعة عن حقوق الإنسان، وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2015، وفي عام 2016 أسست هي وزوجها مؤسسة كلوني للعدالة التي تركز على تعزيز العدالة في قاعات المحاكم وخارجها.

ومن أبرز القضايا التي تولتها قضية جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس وقضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو كما مثلت أرمينيا في مسعاها من أجل الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.

وقالت سارة كليفلاند مديرة معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا إنه رغم أن العديد من المنظمات تراقب المحاكمات الكبرى إلا أن المبادرة ستدقق أيضًا في القضايا الأقل شهرة.