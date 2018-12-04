ساويرس يحول بيت أحمد فؤاد نجم إلى متحف

شاعر العامية المصري أحمد فؤاد نجم (أرشيفية:انترنت)

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه اشترى منزل شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم، بهدف تحويله لمتحف يضم أعماله وتذكاراته.

وقال ساويرس في كلمة بالجامعة الأميركية في القاهرة خلال حفل إعلان جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الخامسة الإثنين: «اشترينا المنزل الذي عاش فيه نجم آخر مدة في حياته، وسنحوله إلى متحف باسمه، في المقطم»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتوفي نجم في الثالث من ديسمبر 2013 عن 84 عامًا بعد مشوار طويل وشاق تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة بسبب أشعاره التي كانت دائمًا ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية.

وقال ساويرس: «أي شخص لديه أي شيء يتعلق به أو بذكراه، أشعاره، كتاباته، صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء».