مغامرات سابرينا المخيفة تعود على «نتفليكس»

مغامرات سابرينا المخيفة تعود على «نتفليكس» (أرشيفية:انترنت)

محبو مسلسل «Chilling Adventures of Sabrina» أو «مغامرات سابرينا المخيفة» على موعد الأربعاء مع الجزء الثاني من المسلسل الذي سيعرض عبر شبكة «نتفليكس».

عرضت أولى حلقات الموسم الأول في 26 أكتوبر الماضي، والمسلسل من بطولة ريتشارد كويل، لوسي ديفيس، تاتي غابرييل، ميشيل غوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، غاز سنكلير، ومن المقرر أن تعرض أيضًا فى 14 ديسمبر الجاري حلقة خاصة من المسلسل، بحسب الشبكة.

تدور أحداث المسلسل حول مغامرات سابرينا سبيلمان الساحرة في سن المراهقة، بعد وفاة والديها في حادث غامض وانتقالها للعيش مع عمتها هيلدا وزيلدا، وفي عيد ميلادها الـ18 تواجه اختيارًا مصيريًّا، بين عالم السحر وعالم البشر، فتقرر سابرينا اختيار عالم البشر عندما تدرك أن عالم السحر مظلم وستتحول معه في نهاية الأمر إلى قاتلة، وفي سعيها لمواجهة رغبة أسرتها بأن تصبح ساحرة الظلام ينكشف سر يربط وفاة والديها بعالم السحر المظلم.

المسلسل مبني على سلسلة كتب هزلية تحمل نفس الاسم من تأليف آرتشي كومكس وتطوير روبرتو أغيري، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم نقل القصة الهزلية إلى الشاشة، فعرض في التسعينات مسلسل «Sabrina The Teenage Witch» أو سابرينا الساحرة المغامرة، واستمر عرض المسلسل منذ 27 سبتمبر 1996 إلى 24 أبريل 2003.