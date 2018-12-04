ضياء جبيلي يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:46 صباحا
الكاتب العراقي ضياء جبيلي (فيسبوك)

فاز العراقي ضياء جبيلي بجائزة الملتقى للقصة القصيرة التي تمنحها سنويًا الجامعة الأميركية في الكويت بالتعاون مع الملتقى الثقافي، عن مجموعته القصصية «لا طواحين هواء في البصرة».

وذهبت الجائزة في دورتها الثالثة «دورة إسماعيل فهد إسماعيل» إلى جبيلي الذي اختيرت مجموعته من بين خمس مجموعات وصلت للقائمة النهائية، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويحصل الكاتب العراقي على مبلغ 20 ألف دولار إضافة إلى درع وشهادة الجائزة، كما ستتعاون إدارة الجائزة مع ناشر المجموعة الفائزة لترجمتها إلى الإنجليزية.

وقالت لجنة تحكيم الجائزة في مسوغات قرارها الإثنين إن جبيلي «راوح في طول قصصه بين القصص القصيرة والقصص الطويلة، وتناول موضوعات الحرب بأسلوب يجمع بين الواقعية والفانتازيا، بسرد ساخر حول الحرب إلى موضوع تساؤل كبير بأهمية ما يجري من عبث وعدمية ورغبة صادقة بالنجاة من عبثية الموت».

وأضافت اللجنة «قصص المجموعة ترصد انعكاسات ثلاث حروب على العراق بدءًا من الحرب العراقية - الإيرانية، وحرب الخليج، وموجة التطرف التي لا يزال يغص بها العراق حتى اليوم».

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة والكاتبة الكويتية سعاد العنزي، وعضوية الناقد والأكاديمي العراقي نجم عبدالله كاظم، والناقد التونسي عبدالدائم السلامي، والناقد السعودي محمد العباس، والروائي السوداني أمير تاج السر.

وذهبت الجائزة في دورتها الأولى العام 2016 للفلسطيني مازن شديد، بينما ذهبت في دورتها الثانية العام 2017 إلى شهلا العجيلي من سورية.

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