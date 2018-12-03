كريم طارق يتألق في ثاني حلقات «سينما 4d»

من كواليس الحلقة الثانية لـ«سينما 4d» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك الممثل المصري الشاب كريم طارق في ثاني حلقات مسلسل «سينما 4d» الذي يقوم بتنفيذه الفنان الشاب عمر شرقي، ويعتبر أول مسلسل «أونلاين» يتم تقديمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم فكرة المسلسل على تناول مشاهد شهيرة لكبار نجوم الفن بطريقة مختلفة، وكانت فكرة الحلقة الثانية تقوم على تقديم عدد من مشاهد النجوم أحمد زكي وأحمد السقا وأحمد عز.

وحققت الحلقة عددًا كبيرًا من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مباشرة.

وشارك أخيرًا الممثل كريم طارق في أحدث فيديو كليب للمطرب حمادة هلال.

أخرج الحلقة الثانية المخرج والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، الذي استخدم تقنيات حديثة في التصوير.