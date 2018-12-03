عرض «إسكندرية كمان وكمان» في «مراكش» تكريمًا ليسرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 02:49 مساء
ليلى علوي تتوسط إيناس الدغيدي، يمين، ويسرا في «مراكش» (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض مهرجان «مراكش السينمائي الدولي» الفيلم المصري «إسكندرية كمان وكمان» من إخراج الراحل يوسف شاهين، تكريمًا لبطلته الفنانة يسرا.

وتواجدت يسرا في المهرجان بصفتها ضيفة شرف الدورة الجديدة.

وعبرت يسرا في بيان لها عن سعادتها باختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان مهم مثل «مراكش» وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو، ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي.

وأكدت أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف المهرجان هو انعكاس لدور الفن المصري وريادته. 

كما عرض فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» تكريمًا لتواجد الفنانة ليلى علوي، إضافة إلى وجود وفد فني مصري كبير مثل بشرى وباسم سمرة والمخرجة إيناس الدغيدي. 

وأشارت النجمة الكبيرة إلى المشاركة المصرية الكبيرة هناك، متمثلة في وجود فيلمين بالمسابقة الرسمية هما «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبد الله السيد، و«لا أحد هناك» للمخرج أحمد مجدي، وهو ما يؤكد أن الفن المصري سيظل قوة مصر الناعمة والمؤثرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء