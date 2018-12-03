عرض «إسكندرية كمان وكمان» في «مراكش» تكريمًا ليسرا

ليلى علوي تتوسط إيناس الدغيدي، يمين، ويسرا في «مراكش» (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض مهرجان «مراكش السينمائي الدولي» الفيلم المصري «إسكندرية كمان وكمان» من إخراج الراحل يوسف شاهين، تكريمًا لبطلته الفنانة يسرا.

وتواجدت يسرا في المهرجان بصفتها ضيفة شرف الدورة الجديدة.

وعبرت يسرا في بيان لها عن سعادتها باختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان مهم مثل «مراكش» وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو، ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي.

وأكدت أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف المهرجان هو انعكاس لدور الفن المصري وريادته.

كما عرض فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» تكريمًا لتواجد الفنانة ليلى علوي، إضافة إلى وجود وفد فني مصري كبير مثل بشرى وباسم سمرة والمخرجة إيناس الدغيدي.

وأشارت النجمة الكبيرة إلى المشاركة المصرية الكبيرة هناك، متمثلة في وجود فيلمين بالمسابقة الرسمية هما «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبد الله السيد، و«لا أحد هناك» للمخرج أحمد مجدي، وهو ما يؤكد أن الفن المصري سيظل قوة مصر الناعمة والمؤثرة.