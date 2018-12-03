الاستعداد لإطلاق أول منصة رقمية مصرية لعرض الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 12:39 مساء
مصطفى علي، رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق الدولي بالشركة (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد شركة «فيو كونكشن» لإطلاق أول منصة رقمية مصرية خالصة لعرض الأفلام التسجيلية والسينمائية والدرامية والحفلات والأحداث الترفيهية في مصر. 

لتصبح أول منصة مصرية تنافس المنصات العالمية نظرًا لما ستعرضه من محتوى خاص، كما أنها ستتميز بقدرتها على التواصل مع كافة المنتجين ومقدمي المنتج الفني في مصر من خلال فريق تسويقي وإداري متخصص في إدارة المحتوى الرقمي على الإنترنت لتحقيق أكبر مكاسب والمساهمة في وقف خسائر الأعمال الفنية من خلال إيقاف نسبة «الأرباح المسربة»، التي تعانيها كافة جهات الإنتاج والمحطات التلفزيونية في مصر، بحسب بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وصرح مصطفى علي، رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق الدولي بالشركة، قائلاً: «هدفنا أن يجمتع المشاهدون العاشقون للفن المصري في مصر وشمال أفريقيا ودول الخليج والمصريون والعرب في كافة أنحاء العالم لمشاهدة مادة فيلمية جيدة تخاطب عقولهم ووجدانهم، وذلك دون فواصل إعلانية تفقدهم متعة المشاهدة، وجودة لا تقل عن أي منصة عالمية».

وأكد مصطفى أن واحدة من أهم رسائلهم الإستراتيجية هي استعادة القوى الناعمة للأعمال الفنية المصرية في العالم، مع الحفاظ على الحقوق الفنية والأدبية للفنانين وشركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية على حد سواء باللغة والطريقة التي يفهمها العالم الآن، وهي المشاهدة الرقمية وبالطريقة التي يحددها المشاهد، وهو العنصر الذي نسعى جميعًا لارضائه.

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