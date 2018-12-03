بيونسيه في حفل موسيقي لمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مانديلا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 10:51 صباحا
المغنية بيونسيه خلال حفل في كاليفورنيا، 14 أبريل 2018 (أ ف ب)

شاركت النجمة الأميركية بيونسيه في حفل أُقيم، الأحد، في جوهانسبرغ تكريمًا لذكرى نيلسون مانديلا، إلى جانب فنانين آخرين من أمثال جاي زي وإد شيرين وآشر.

ويندرج هذا الحفل في إطار سلسلة من الفعاليات تقام لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لميلاد بطل الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، سنة 1918. والهدف من هذه الحملة هو المساعدة على الحد من الفقر وسوء التغذية في أوساط الأطفال وتحسين المساواة بين الرجل والمرأة، وفق «فرانس برس».

وأُقيم الحفل في مدرج جوهانسبرغ بحضور آلاف الأشخاص، غالبيتهم حصلت على تذاكرهم بالمجان في مقابل قيامهم بأنشطة خيرية.

وقبل انطلاق الحفل، أشادت المقدمة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري التي أحيت هذا الحدث بـ«طيبة نفس مانديلا ونزاهته»، واصفة إياه بـ«أكبر مرشد» في حياتها.

في العام 1990، أُطلق نيلسون مانديلا بعد 27 عامًا وراء القضبان بتهمة التخريب والتآمر ضد الدولة. وأُبطل آخر القوانين العنصرية وانطلق مسار الانتقال السياسي في جنوب أفريقيا.

ونال بعد ثلاث سنوات جائزة نوبل للسلام مع الرئيس الأبيض فردريك دي كليرك. وفي العام 1994، أصبح رئيسًا لجنوب أفريقيا بعد فوز حزبه في الانتخابات الديمقراطية والمتعددة، الأولى في هذا البلد.

وأثار نبأ وفاته في ديسمبر 2013 موجة حزن في أنحاء العالم أجمع.

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