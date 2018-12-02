أنجلينا وبراد بيت يتوصلان لاتفاق بشأن الحضانة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:51 مساء
أنجلينا وبراد بيت يتوصلان لاتفاق بشأن الحضانة (أرشيفية:انترنت)

توصل نجما هوليود المطلقان أنجلينا جولي وبراد بيت لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهم الستة بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة، حسبما قالت محامية جولي الجمعة.

وقالت سامانثا بلي ديغان في بيان «تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت: «هذا الترتيب الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة لمحاكمة، الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال». 

وكانت جولي وبيت من أكثر الأزواج في هوليود جذبًا للأضواء وانفصلا في سبتمبر العام 2016 بعد قصة حب استمرت عشرة أعوام وزواج استمر عامين.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهما الستة، ومن بينهم ثلاثة بالتبني، ولم يوضح البيان الذي صدر الجمعة كيفية تقسيم الحضانة وامتنع ناطق باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان قد تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من ديسمبر أمام قاضٍ خاص.

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