زواج بريانكا شوبرا والمغني نيك جوناس في الهند

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس تزوجا في الهند (أ ف ب)

تزوجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغني ألأميركي نيك جوناس في مراسم جرت في قصر هندي بحضور عائلتيهما والأصدقاء.

وأطلقت مفرقعات بعد زواج شوبرا وجوناس السبت في مراسم دينية مسيحية في قصر اوميد بهوان في جودبور في ولاية رجستان في غرب الهند، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشارك في زواجهما أفراد عائلتيهما وبينهم شقيق العريس جو جوناس وخطيبته الممثلة البريطانية صوفي ترنر إحدى بطلات مسلسل «غايم أوف ثرونز»، وتتواصل الاحتفالات بهذا الزواج الأحد مع مراسم هندوسية.

ونشرت شوبرا (36 عامًا) عبر حسابها على «إنستغرام» السبت رسالة جاء فيها «من الأشياء الخاصة التي حققتها علاقتنا هو الانصهار بين عائلتين تحترم كل واحدة منهما معتقدات الأخرى وثقافتها».

وأعلن نيك جوناس (26 عامًا) خطوبته على شوبرا في أغسطس الماضي مع نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما في ملابس هندية تقليدية.

وبدأت الاحتفالات بالعرس مع مراسم «مهندي» الهندية التقليدية مع وضع الحناء على ذراعي العروس ورجليها، وكانت شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم العام 2000 وتعتبر من أبرز نجمات بوليوود، وهي من الممثلات الهنديات القليلات اللواتي حققن نجاحًا في الخارج.

وحقق نيك جوناس النجاح أولًا وهو لا يزال طفلاً من خلال فرقة «ذي جوناس بروذيرز» مع شقيقيه.