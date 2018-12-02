لين مانويل ميراندا يحصل على نجمته في ممر المشاهير

الممثل الأميركي لين مانويل ميراندا (أرشيفية:انترنت)

حصل الممثل والمؤلف الأميركي، لين مانويل ميراندا، الفائز بجوائز توني وإيمي وغرامي على نجمة في ممر المشاهير بهوليوود.

وأزاح ميراندا بطل مسرحية هاميلتون الموسيقية الشهيرة الستار عن النجمة الخاصة به خارج مسرح بانتيغيز في هوليوود الجمعة، وتذكر أول دور له في مسرحية موسيقية بعرض «إين ذا هايتس» العام 2010، حسب «رويترز».

وقال ميراندا (38 عامًا) خلال المراسم: «أشعر أنني في حلم وجود نجمتي خارج هذا المسرح الرائع، ويعني لي الكثير».

وفازت مسرحية «هاميلتون» التي يؤدي فيها ممثلون من أصول أفريقية ولاتينية أدوار الآباء المؤسسين للولايات المتحدة بجائزة بوليتزر، وهي أنجح المسرحيات في برودواي حاليًا، ومن المقرر عرضها في لندن وشيكاغو.