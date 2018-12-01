اعتماد مشروع مصراتة عاصمة للثقافة الإسلامية 2023

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 02:39 مساء
جانب من جلسات أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية، البحرين، 29 نوفمبر2018 (الهيئة العامة للثقافة: فيسبوك)

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» قبول اعتماد مشروع مصراتة عاصمة للثقافة الإسلامية 2023، حسب الهيئة الليبية العامة للثقافة.

وذكرت اصلفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»، الجمعة: «خلال فعاليات المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في المنامة، بمملكة البحرين 28 نوفمبر، تم اعتماد لائحة بالعواصم الثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو»، والإعلان بقبول اعتماد مشروع مصراتة عاصمة للثقافة الإسلامية 2023».

وأشارت الهيئة إلى أن وزراء الثقافة العرب سبق وأن استجابوا لطلب أن تكون بنغازي عاصمة الثقافة العربية لعام 2024، ضمن مشروع العواصم الثقافية العربية، الذي تُشرف عليه «ألكسو».

وتابعت الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي: «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الليبي والعربي والإسلامي، للحدثين الهامين اللذين يدعمان التنمية الثقافية في البلاد، ويبرزان المخزون الثقافي لليبيا، وما يتميز به من تنوع وثراء، مما يؤكد بأن الثقافة يجب أن تعم من خلال الحوار لتقريب وجهات النظر، وتعزيز فكرة التسامح، والشراكة الثقافية مع الأخر من خلال التبادل الثقافي لإبرازها ونقلها إلى العالم».

واختتمت: «على جميع المؤسسات الثقافية والفنية، والمثقفين والإعلاميين والفنانين طرح آرائهم وتصوراتهم عن الحدثين، ليقدموا اقتراحاتهم لإعداد مشروع العاصمة الثقافية».

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