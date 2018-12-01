انطلاق مهرجان مراكش السينمائي

روبرت دي نيرو، 18 أبريل 2018، نيويورك خلال مهرجان ترايبيكا للسينما (أ ف ب)

بعد إلغاء دورة السنة الماضية، افتتح الجمعة مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب، وسط حضور عالمي لنجوم كبار مثل روبرت دي نيرو وأنييس فاردا وروبن رايت ومارتن سكورسيزي.

ويتنافس على نيل النجمة الذهبية في الدورة السابعة عشرة للمهرجان، 14 فيلما تشارك في المسابقة الرسمية من ألمانيا والنمسا وبلغاريا وصربيا والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة واليابان ومصر والمغرب وتونس والسودان، حسب «فرانس برس».

وتضم لجنة تحكيم المهرجان سينمائيين من مشارب متعددة ويرؤسها المخرج الأميركي جيمس غراي. وبجانبه كل من الممثلة الهندية إيلينا كروز والسينمائية المغربية تالا حديد واللبنانية جوانا حاجي توما والممثلة الأميركية داكوتا جونسون والمخرجة البريطانية لين رامزي والممثل الألماني دانييل برول والمخرج الفرنسي لوران كانتيه والمكسيكي ميشال فرانكو.

وفاز المخرج الصيني زانك أويو بالجائزة الكبرى للمهرجان، في دورة 2016 عن فيلمه «ذي دونر».

وألغيت دورة 2017 للمهرجان إثر مغادرة مديرته ميليتا توسكان دو بلانتييه بعد توليها هذه المهمة مدة 14 دورة. وتتولى دو بلانتييه حاليا دور مستشارة ضمن اللجنة المنظمة للمهرجان.

ويعرض في المجموع 80 فيلمًا من 29 بلدًا ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي للسينما، الذي يستمر لغاية 8 ديسمبر.

وتحتضن ساحة جامع الفنا السياحية الشهيرة وسط المدينة بعض العروض في الهواء الطلق، كما جرت العادة في الدورات السابقة للمهرجان، حيث يتابع الجمهور أفلامًا من الهند والمغرب والولايات المتحدة. وجذبت هذه العروض 80 ألف متفرج في الدورة الماضية.

ويحتفي المهرجان في أمسيات تكريمية بكل من الممثل الأميركي روبرت دي نيرو، والممثلة الأميركية روبن رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا، والمخرج المغربي جيلالي فرحاتي.

وتقدم عروض لكل من فاليريا كولينو من إيطاليا وألفونسو كوارون من المكسيك وبيتر فاريلي من الولايات المتحدة وأبو بكر شوقي من مصر ونادين لبكي من لبنان.