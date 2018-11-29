تعرّف على جوائز مهرجان «القاهرة السينمائي» في دورته الأربعين

اختتم مهرجان «القاهرة» فعالياته مساء الخميس 29 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت جوائز مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الأربعين، حيث حصد منتج فيلم «ليلة الأثنى عشر عامًا» جائزة «الهرم الذهبي» لأحسن مخرج، وهو من إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا).

ونال جائزة «الهرم الفضي» لأحسن مخرج، فيلم «مانتا راي» إخراج بوتيفونج أرونفينج (تايلاند، فرنسا، الصين)، و«دونباس» إخراج سيرجي لوزنتسا (ألمانيا، أوكرانيا، فرنسا).

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وحصد جائزة «الهرم البرونزي» لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني، فيلم «طاعة» إخراج جايمي جونز (بريطانيا). كما نال جائزة أحسن ممثلة، المجرية صوفيا ساموشي بطلة «ذات يوم« إخراج صوفيا سيلاجي.

وفاز بجائزة أحسن ممثل شريف دسوقي عن «ليل/ خارجي» إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر).

وفي باقي جوائز المسابقة الدولية، نال جائزة أحسن إسهام فني، فيلم «الزوجة الثالثة» إخراج آش مايفير (فيتنام)، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم «طيور المعبر» إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، سيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال (كولومبيا، الدنمارك، المكسيك).

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، فاز بجائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) فيلم «ورد مسموم» إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)، ونال جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي «فتوى» إخراج محمود بن محمود (تونس).

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ونال جائزة أحسن فيلم عربي، المقدمة من «تيك تيوك» بقيمة 15 ألف دولار «ورد مسموم» إخراج أحمد فوزي صالح (مصر). وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) – في ذكرى سمير فريد إلى فيلم «ليلة الأثنى عشر عامًا» إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا).

وحصد الفيلم المصري «ورد مسموم» جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب، أما في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، حصد تنويه خاص فيلم «ذاكرة الأسماك» (كولومبيا)، وتنويه وخاص لفيلم «شوكولاته داكنة» (مصر)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «هي» (كوسوفو، فرنسا). في حين ذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير إلى «إخوان» (كندا، تونس، السويد).

وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولي، حصد جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني «طرس، رحلة الصعود إلى المرئي» إخراج غسان حلواني (لبنان). ونال جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم «آجا» إخراج ميلكو لازاروف (بلغاريا، ألمانيا، فرنسا).