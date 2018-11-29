استجواب دوبارديو في إطار دعوى ضده بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 02:07 مساء
الممثل جيرار دوبارديو (أ ف ب)

خضع نجم السينما الفرنسية جيرار دوبارديو للاستجواب في باريس في إطار تحقيق في شأن اتهامات تطاوله بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، على ما أفاد مصدر في الشرطة الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الممثل «خضع للاستجواب في جلسة سماع حرة ولم يوضع قيد التوقيف الاحتياطي»، في تأكيد لمعلومة نشرتها إذاعة «أر تي أل»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتتهم ممثلة شابة جيرار دوبارديو البالغ 69 عامًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتم التقدم بالدعوى في حقه في نهاية أغسطس الفائت، وحصلت الوقائع المفترضة في دارة النجم الواقعة داخل فندق خاص في وسط باريس بين 7 و13 أغسطس.

وقال محامي الممثل إيرفيه تميم إن «جيرار دوبارديو ينفي نفيًا تامًا أي اعتداء أو اغتصاب»، وأضاف «آسف للطابع العام لهذه الآلية التي تلحق أذى فادحًا بجيرار دوبارديو وأنا مقتنع تمامًا بأن براءته ستظهر»، داعيًا إلى التزام حد أقصى من ضبط النفس.

وتأتي هذه الدعوى في حق أحد أشهر نجوم السينما الفرنسية في العالم، بعد سلسلة قضايا مماثلة طاولت مشاهير منذ انكشاف فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين في أكتوبر العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة