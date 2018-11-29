استجواب دوبارديو في إطار دعوى ضده بتهمة الاغتصاب

الممثل جيرار دوبارديو (أ ف ب)

خضع نجم السينما الفرنسية جيرار دوبارديو للاستجواب في باريس في إطار تحقيق في شأن اتهامات تطاوله بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، على ما أفاد مصدر في الشرطة الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الممثل «خضع للاستجواب في جلسة سماع حرة ولم يوضع قيد التوقيف الاحتياطي»، في تأكيد لمعلومة نشرتها إذاعة «أر تي أل»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتتهم ممثلة شابة جيرار دوبارديو البالغ 69 عامًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتم التقدم بالدعوى في حقه في نهاية أغسطس الفائت، وحصلت الوقائع المفترضة في دارة النجم الواقعة داخل فندق خاص في وسط باريس بين 7 و13 أغسطس.

وقال محامي الممثل إيرفيه تميم إن «جيرار دوبارديو ينفي نفيًا تامًا أي اعتداء أو اغتصاب»، وأضاف «آسف للطابع العام لهذه الآلية التي تلحق أذى فادحًا بجيرار دوبارديو وأنا مقتنع تمامًا بأن براءته ستظهر»، داعيًا إلى التزام حد أقصى من ضبط النفس.

وتأتي هذه الدعوى في حق أحد أشهر نجوم السينما الفرنسية في العالم، بعد سلسلة قضايا مماثلة طاولت مشاهير منذ انكشاف فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين في أكتوبر العام الماضي.