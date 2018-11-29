بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

حرص عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الليبي حميد الشاعري، وذلك مساء الأربعاء داخل أحد فنادق الجيزة (غرب القاهرة).

وشارك في الحفل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وحكيم وهشام عباس ومنى عبدالغني وإيهاب توفيق وفارس وزيزي عادل وهشام عبدالخالق وشذى وأحمد الشامي وحسن عبدالمجيد ومصطفى محفوظ والملحن محمد مصطفى.

كما حضر الفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة والإعلامي ممدوح موسى والشاعر عنتر هلال وحسام حسني وعلاء عبدالخالق والموسيقار هاني شنودة والمنتج محسن جابر ونجله محمد والملحن محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود أنوسة كوتة وأحمد جوهر وحمدي بتشان، الـ دي جي ياسر الحريري وخبيرة الطهي داليا مطر.

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس عيد ميلاد حميد الشاعري (تصوير: مصطفى مرتضى)