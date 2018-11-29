ليبيا تشارك باختتام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية

حسن أونيس يشارك باختتام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية (فيسبوك)

اختتمت المحرق الأربعاء، فعالية اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، باحتفالية في مسرح البحرين الوطني.

حضر الاحتفالية كل من رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» عبدالعزيز التويجرى، وعدد من وزراء الثقافة في الدول الإسلامية، وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية المشاركة في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة بالعالم الإسلامي المنعقد بالعاصمة البحرينية، وفقًا لمكتب الهيئة الإعلامي.

تضمن الحفل كلمات بالمناسبة، وعرضًا مسرحيًا موسيقيًا بعنوان «أحلام مسافر: قصة من المحرق»، قدمه مبدعون عالميون حائزون عدة جوائز عالمية بدمج ألحان آلات تتنوع بين الإيقاع والأصوات الموسيقية التقليدية البحرينية والتراث الموسيقي البحريني.

كما شارك أونيس في حفل افتتاح مركز زوّار موقع طريق اللؤلؤ بمدينة المحرق القديمة، المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، الذى نظمته هيئة البحرين للثقافة والآثار، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ليبيا تشارك باختتام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية (فيسبوك)

ليبيا تشارك باختتام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية (فيسبوك)

ليبيا تشارك باختتام المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية (فيسبوك)