ساندرا بولوك تخرج عن النمط بفيلم الرعب «بيرد بوكس»

ساندرا بولوك تخرج عن النمط بفيلم الرعب «بيرد بوكس» (أرشيفية:انترنت)

اشتهرت الممثلة الأميركية ساندرا بولوك بأفلامها الرومانسية الكوميدية، لكن الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار خرجت عن النمط لتلعب دور امرأة تحارب من أجل البقاء في فيلم الإثارة «قفص الطير» أو «بيرد بوكس».

وتلعب بولوك المعروفة بأفلام مثل «الآنسة اللطيفة» وأفلام درامية مثل «الجانب الأعمى» و«غرافيتي» دور مالوري، وهي امرأة تحاول باستماتة أن تبقي طفليها بأمان من خطر غير مرئي يدفع الناس للانتحار، وفقًا لوكالة رويتزر.

وفي العرض الأول للفيلم في برلين قالت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا إنها رغم أنها ليست من محبي أفلام الرعب فإنها استمتعت بإضافة هذا النوع السينمائي إلى مسيرتها الفنية.

والفيلم مقتبس عن رواية جوش ماليرمان التي صدرت العام 2014 بالعنوان ذاته، وفيها تأخذ مالوري طفليها في رحلة محفوفة بالمخاطر في البرية بأعين معصوبة، في محاولة للهرب من «وجود شرير غير مرئي» تسبب رؤيته عواقب وخيمة.

والفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، وإخراج المخرجة الدنماركية سوزان بيير، ويشارك بولوك في بطولته الممثلة سارة بولوسون.