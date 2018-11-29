ساندرا بولوك تخرج عن النمط بفيلم الرعب «بيرد بوكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 11:16 صباحا
ساندرا بولوك تخرج عن النمط بفيلم الرعب «بيرد بوكس» (أرشيفية:انترنت)

اشتهرت الممثلة الأميركية ساندرا بولوك بأفلامها الرومانسية الكوميدية، لكن الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار خرجت عن النمط لتلعب دور امرأة تحارب من أجل البقاء في فيلم الإثارة «قفص الطير» أو «بيرد بوكس».

وتلعب بولوك المعروفة بأفلام مثل «الآنسة اللطيفة» وأفلام درامية مثل «الجانب الأعمى» و«غرافيتي» دور مالوري، وهي امرأة تحاول باستماتة أن تبقي طفليها بأمان من خطر غير مرئي يدفع الناس للانتحار، وفقًا لوكالة رويتزر.

وفي العرض الأول للفيلم في برلين قالت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا إنها رغم أنها ليست من محبي أفلام الرعب فإنها استمتعت بإضافة هذا النوع السينمائي إلى مسيرتها الفنية.

والفيلم مقتبس عن رواية جوش ماليرمان التي صدرت العام 2014 بالعنوان ذاته، وفيها تأخذ مالوري طفليها في رحلة محفوفة بالمخاطر في البرية بأعين معصوبة، في محاولة للهرب من «وجود شرير غير مرئي» تسبب رؤيته عواقب وخيمة.

والفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، وإخراج المخرجة الدنماركية سوزان بيير، ويشارك بولوك في بطولته الممثلة سارة بولوسون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة