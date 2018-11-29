إدراج سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة للتراث غير المادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 10:16 صباحا
أدرج الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز» من مصر لقائمة التراث الغير مادي (أرشيفية:انترنت)

أدرجت اللجنة الدولية الحكومية المشتركة لصون التراث الثقافي غير المادي سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للتراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.

وتضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل عناصر التراث الحي المعرض لخطر الاندثار، وتساعد على حشد ما يلزم من تعاون ودعم دوليين لتعزيز تناقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي اجتماعها السنوي الذي عقد في موريشيوس، أدرجت اللجنة الأربعاء الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز» من مصر، وقالت اللجنة إن «عروض الأراجوز مهددة اليوم بالاندثار بسبب تطور الظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية المحيطة بها».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم في بيان إن «تسجيل الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي يعد إنجازًا جديدًا للجهود الرامية للحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة، ويعد نصرًا في ميدان حماية الهوية».

كما أدرجت اللجنة المعارف والمهارات التقنية لدى «كيالي الماء» العاملين في قنوات الري والمعروفة باسم «الفوقارة» في منطقة تيديكلت بإقليم توات في الجزائر.

وأدرجت اللجنة أيضًا مسرح خيال الظل في سورية، وقالت اللجنة إن «التكنولوجيا الحديثة وحركات النزوح الجماعية التي تسببت فيها الحروب أدت إلى انخفاض الإقبال على مسارح خيال الظل انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية».

وشملت العناصر الجديدة المدرجة بالقائمة طقوسًا ورقصاتٍ من أذربيجان وكمبوديا وكينيا وباكستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة