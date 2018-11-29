إدراج سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة للتراث غير المادي

أدرج الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز» من مصر لقائمة التراث الغير مادي (أرشيفية:انترنت)

أدرجت اللجنة الدولية الحكومية المشتركة لصون التراث الثقافي غير المادي سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للتراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.

وتضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل عناصر التراث الحي المعرض لخطر الاندثار، وتساعد على حشد ما يلزم من تعاون ودعم دوليين لتعزيز تناقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي اجتماعها السنوي الذي عقد في موريشيوس، أدرجت اللجنة الأربعاء الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز» من مصر، وقالت اللجنة إن «عروض الأراجوز مهددة اليوم بالاندثار بسبب تطور الظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية المحيطة بها».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم في بيان إن «تسجيل الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي يعد إنجازًا جديدًا للجهود الرامية للحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة، ويعد نصرًا في ميدان حماية الهوية».

كما أدرجت اللجنة المعارف والمهارات التقنية لدى «كيالي الماء» العاملين في قنوات الري والمعروفة باسم «الفوقارة» في منطقة تيديكلت بإقليم توات في الجزائر.

وأدرجت اللجنة أيضًا مسرح خيال الظل في سورية، وقالت اللجنة إن «التكنولوجيا الحديثة وحركات النزوح الجماعية التي تسببت فيها الحروب أدت إلى انخفاض الإقبال على مسارح خيال الظل انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية».

وشملت العناصر الجديدة المدرجة بالقائمة طقوسًا ورقصاتٍ من أذربيجان وكمبوديا وكينيا وباكستان.