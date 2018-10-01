10 كتاب من 8 دول بالقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 11:35 صباحا
إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة (أرشيفية: إنترنت)

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت القائمة الطويلة للدورة الثالثة، التي ضمت 10 مجموعات قصصية من 8 دول.

ضمت القائمة مجموعات «ابتكار الألم» للجزائري محمد جعفر و«أبناء الأزمنة الأخيرة» للكويتي فيصل الحبيني و«حيث تشير البوصلة» للسورية سناء عون و«كأي جثة مباركة» للأردنية سامية العطعوط و«مأوى الغياب» للمصرية منصورة عز الدين، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما ضمت «هل تشتري ثيابي» للسعودية بلقيس الملحم و«وحوش مركبة» للفلسطيني المتوكل طه و«كللوش» للعراقية رغد السهيل و«كونكان» للعراقي سعد محمد رحيم و«لا طواحين هواء في البصرة» للعراقي ضياء جبيلي.

وكانت الجائزة تلقت في دورتها الثالثة 197 مجموعة قصصية من الدول العربية وأنحاء العالم، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة الكويتية سعاد العنزي، وعضوية الناقد العراقي نجم عبد الله كاظم والناقد السعودي محمد العباس والروائي السوداني أمير تاج السر والناقد التونسي عبد الدائم السلامي.

والجائزة هي تعاون ثنائي بين مؤسسة الملتقى الثقافي والجامعة الأميركية في الكويت وتعد هي الجائزة الأعلى قيمة عربيًّا بمجال القصة القصيرة، وتبلغ القيمة المالية للجائزة 20 ألف دولار، إضافة إلى تولي الجامعة الأميركية بالكويت ترجمة المجموعة القصصية الفائزة للغة الإنجليزية.

وتعلن إدارة الجائزة القائمة القصيرة، التي تضم خمس مجموعات قصصية فقط في أول نوفمبرالمقبل على أن يقام حفل إعلان المجموعة القصصية الفائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وفي لمسة وفاء للكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، أحد مؤسسي الجائزة وعضو مجلس أمنائها الذي توفي في سبتمبر، قررت إدارة الجائزة إطلاق اسمه على هذه الدورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلجيكا تقرر مقاضاة «غوغل» لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية
علوم وتكنولوجيا
رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا