10 كتاب من 8 دول بالقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة

إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة (أرشيفية: إنترنت)

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت القائمة الطويلة للدورة الثالثة، التي ضمت 10 مجموعات قصصية من 8 دول.

ضمت القائمة مجموعات «ابتكار الألم» للجزائري محمد جعفر و«أبناء الأزمنة الأخيرة» للكويتي فيصل الحبيني و«حيث تشير البوصلة» للسورية سناء عون و«كأي جثة مباركة» للأردنية سامية العطعوط و«مأوى الغياب» للمصرية منصورة عز الدين، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما ضمت «هل تشتري ثيابي» للسعودية بلقيس الملحم و«وحوش مركبة» للفلسطيني المتوكل طه و«كللوش» للعراقية رغد السهيل و«كونكان» للعراقي سعد محمد رحيم و«لا طواحين هواء في البصرة» للعراقي ضياء جبيلي.

وكانت الجائزة تلقت في دورتها الثالثة 197 مجموعة قصصية من الدول العربية وأنحاء العالم، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة الكويتية سعاد العنزي، وعضوية الناقد العراقي نجم عبد الله كاظم والناقد السعودي محمد العباس والروائي السوداني أمير تاج السر والناقد التونسي عبد الدائم السلامي.

والجائزة هي تعاون ثنائي بين مؤسسة الملتقى الثقافي والجامعة الأميركية في الكويت وتعد هي الجائزة الأعلى قيمة عربيًّا بمجال القصة القصيرة، وتبلغ القيمة المالية للجائزة 20 ألف دولار، إضافة إلى تولي الجامعة الأميركية بالكويت ترجمة المجموعة القصصية الفائزة للغة الإنجليزية.

وتعلن إدارة الجائزة القائمة القصيرة، التي تضم خمس مجموعات قصصية فقط في أول نوفمبرالمقبل على أن يقام حفل إعلان المجموعة القصصية الفائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وفي لمسة وفاء للكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، أحد مؤسسي الجائزة وعضو مجلس أمنائها الذي توفي في سبتمبر، قررت إدارة الجائزة إطلاق اسمه على هذه الدورة.