كاني ويست يغير اسمه ويتمسك بتأييده ترامب

مغني الراب الأميركي كاني ويست، 9 مايو 2015 (أ ف ب)

قرّر مغني الراب الأميركي، كاني ويست، تغيير اسمه إلى «يي»، لكنه يبدو محتفظًا بمواقفه السياسية التي تجعله من المشاهير السود القلائل المؤيدين لدونالد ترامب.

وكتب المغني على موقع «تويتر»: «أنا يي، المعروف رسميًّا باسم كاني ويست».

وجاء هذا الإعلان قبيل ظهوره في برنامج تلفزيوني بعنوان «ساتر داي نايت لايف» (مساء السبت مباشر) على قناة «إن بي سي» متنكرًا بزجاجة مياه، ومثيرًا بعض التعليقات بين محبيه حول ما رأوه تراجعًا في حسِّ الابتكار لديه، وفق «فرانس برس».

وأنهى المغني مشاركته في البرنامج بأغنية بعنوان «يي» معتمرًا قبعة عليها الشعار الانتخابي لدونالد ترامب «لِنُعد لأميركا عظمتها».

وبعد البرنامج، ردَّ المغني على بعض التساؤلات التي يواجهها عن موقفه السياسي قائلاً: «كثيرًا ما أُسأل كيف أحبُّ ترامب فهو عنصري، لو كانت العنصرية سببت لي المشاكل لما كنت بقيت في أميركا».

وأثار دهشة محبيه حين صار من المشاهير السود القلائل الداعمين لترامب.

وسبق أن اتهم الحزبَ الديمقراطي بأنه يريد جعل الناس معتمدين على المساعدات الاجتماعية، وتحدث عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية العام 2020.