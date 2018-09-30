بيع لوحة لفنان صيني بـ65 مليون دولار

هذا الرقم أصبح قياسيا للفنان تشاو وو كي ذي الشهرة الواسعة (أ ف ب)

بيعت لوحة تجريدية للفنان الصيني تشاو وو كي في مزاد علني في هونغ كونغ الأحد، مقابل 65 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لهذا الفنان ذي الشهرة الواسعة، بحسب ما أعلنت دار «سوذبيز».

وتحمل اللوحة اسم «يونيو - أكتوبر 1985»، وطلب رسمها المهندس الأميركي الشهير أي.أم. بي ذو الأصول الصينية، وفق «فرانس برس».

الفنان والمهندس هما ابنا عائلتين ثريّتين قبل أن يقوم النظام الشيوعي في بلدهما العام 1949. وتعارفا في باريس في العام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة. وحاز الرسام الجنسية الفرنسية في الستينيات.

ويعود الرقم القياسي السابق لأعماله إلى العام الماضي حين بيعت لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار في مزاد نظّمته دار «كريستيز».

ولد تشاو وو كي في الصين العام 1920، وانتقل في العام 1948 للعيش في باريس، وتوفي العام 2013.

ويسجّل الأثرياء الآسيويون نشاطًا كبيرًا في المزادات في هونغ كونغ في السنوات الماضية، مقبلين على اقتناء الماس واللوحات وقطع الخزف القديمة، ومسجّلين أرقامًا قياسية في الأثمان المدفوعة.