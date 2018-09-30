الفرق بين الفيلم الوثائقي والروائي في ندوة بـمهرجان «الجونة السينمائي»

كيث فولتون ولو بيبي وكريم الشناوي في مهرجان «الجونة السينمائي»، 27 سبتمبر 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن فعاليات مهرجان «الجونة السينمائي» أقيمت ندوة بعنوان «كل شيء قائم على قصة حقيقية: السرد في الأفلام الوثائقية والروائية» للمخرجين الأميركيين كيث فولتون ولو بيبي، وأدارها المخرج الشاب كريم الشناوي، ونظمتها منصة الجونة السينمائية وهي الفعالية المخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير الأفلام السينمائية الواعدة على المستويين المصري والعربي ومساعدتها على إيجاد الدعم الفني والمادي.

هذه المحاضرة جاءت بعد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام والتي قدم فيها كل من بيبي وفولتون مناقشات حية مع صناع الأفلام الشباب من مصر والعالم العربي حول تطوير رؤيتهم السينمائية وأساليب الرد القصصي السينمائي لديهم، وبالذات فيما يخص تطوير فهم الفرق بين حدود الواقع والخيال في صناعة السينما. حيث جاء التعاون بين مهرجان «الجونة السينمائي» والمخرجين الأميركيين المهمين نتيجة تعاون المهرجان مع السفارة الأميركية في القاهرة.

المناقشات كشفت أنه بسبب ارتباطات الأفلام الوثائقية بـ«الحقيقة» و«الواقع»، فغالبًا ما نتغاضى عن استخدام نموذج تقنية الكتابة نفسه الذي نستخدمه في رواية قصص الأفلام الروائية، وبالمثل وبسبب المفاهيم المتعلقة بالأفلام الروائية المقرونة بـ«الابتكار» و«الخيال»، نتجاهل حقيقة أن الرواية تتطور من حاجة الإنسان لإيجاد معنى للحياة وللعالم المحيط به.

وقال المخرج كيث فولتون: «يتوقع الجمهور سردًا معهودًا للقصص عند مشاهدته فيلمًا ما، بغض النظر عن شكله. فالجمهور لا يريد أن يشاهد شخصيات سعيدة في المطلق في الأفلام، بل يميل للشخصيات المعقدة التي تنعكس مشاكلها على معطيات شخصيته. كيف تنطبق هذه التوقعات على كل من الأفلام الروائية والوثائقية؟ وماذا يمكن أن يتعلم رواة القصص من الطرق التي تستخدم في كل شكل سينمائي؟».

باستخدام أمثلة من أفلامهم ومقاطع من أفلام ألهمتهم، يناقش المخرجان لو بيبي وكيث فولتون اللذان تشاركا صناعة عدد من الأفلام الروائية والوثائقية لأكثر من عشرين عامًا، الأساليب التقنية للسرد لكلا النوعين السينمائيين.

فبينما يعرف فولتون بارتباطه بالواقعية وعمله على العديد من الأفلام الوثائقية، فإن بيبي قد تمكن من فن صناعة أفلام الخيال. فعلى الرغم من اختلاف رؤيتهما الإخراجية، فقد تمكنا من الجمع بين موهبتيهما ومشاركة مهاراتهما الإخراجية في العديد من المشاريع السينمائية الناجحة سواء على مستوى الأفلام الواقعية الوثائقية أو أفلام الخيال.

وقام المخرجين بعرض مقاطع من فيلم «وندر بويز» يظهر شخصيتين في مطعم يتناقشان بخصوص أحد رواد المطعم الذي لا يعرفونه، حيث قام الاثنين ببناء شخصية متكاملة الصورة والتعقيد لهذا الشخص من دون سابق معرفه به، وهو ما تم استخدامه في المناقشة لاحقا حيث قال لو بيبي: «جميعنا نعمل على تطوير أساليب السرد القصصي الخاص بنا في حياتنا اليومية، فنبني سيناريوهات متعددة للشخصيات المحيطة بنا مع إضافة بعض التفاصيل المثيرة لجعل قصصنا أكثر تشويقا لدى سردها للآخرين، وهو ما يشبه عملية صناعة الأفلام بشكل كبير».

كما تم عرض عدد من المقاطع من أعمال الثنائي بيبي وفولتون، مثل الوثائقي الطويل «مفقود في لا مانشا» والحاصل على العديد من الجوائز كأول فيلم يؤرخ لانهيار مشروع فيلم كبير. كما تم عرض عدد من المقاطع من فيلم «عنصر الهامستر» لإظهار الفرق بين أساليب السرد القصصي بين الأفلام الوثائقية والقائمة على الخيال، وتوضيح كيف أن الرؤية الإخراجية قد تعكس صورة من الحقيقة تختلف عما هو صحيح، وهو ما لا يعكس بالضرورة الصورة النمطية للفيلم الوثائقي القائم على أحداث حقيقية.

الثنائي لو بيبي وكيث فولتون عملا معًا على العديد من المشاريع السينمائية الناجحة كفيلمها الروائي الطويل الأول «أخوة الرأس» وأحدث أفلامهما الوثائقية «الأطفال السيئون».

المخرج الأميركي كيث فولتون في مهرجان «الجونة السينمائي»، 27 سبتمبر 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج المصري كريم الشناوي في مهرجان «الجونة السينمائي»، 27 سبتمبر 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج الأميركي لو بيبي في مهرجان «الجونة السينمائي»، 27 سبتمبر 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)