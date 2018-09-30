وزير الثقافة الجزائري «شخصية العام» لمعرض الشارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 01:52 مساء
وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي (أرشيفية:انترنت)

اختار معرض الشارقة الدولي للكتاب وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي «شخصية العام الثقافية» في دورته السابعة والثلاثين التي تنطلق نهاية أكتوبر المقبل.

وقالت هيئة الشارقة للكتاب، المنظمة للمعرض، إن اختيار ميهوبي «جاء تقديرًا لجهوده في الحراك الثقافي والإعلامي العربي، إذ شغل مناصب عدة منها رئيس تحرير جريدة الشعب، ومدير عام المؤسسة الوطنية للإذاعة الجزائرية، ومدير عام المكتبة الوطنية الجزائرية، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتقام الدورة السابعة والثلاثون من المعرض في الفترة من 31 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر بمركز إكسبو الشارقة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد العامري، في بيان السبت «تحمل سيرة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي جهودًا وعلامات واضحة، تركت أثرها على الإعلام والأدب العربي، إضافة إلى مجمل ما قدمه من خدمة للغة الضاد، فهو صاحب رسالة معرفية أصيلة تشهد عليها مؤلفاته وعمله طوال أكثر من أربعة عقود، قدم فيها للمكتبة العربية عشرات المؤلفات الأدبية والفكرية، وتنقل خلالها بين إدارة المؤسسات الإعلامية والثقافية».

وكانت إدارة معرض الشارقة للكتاب أعلنت في وقت سابق اختيار اليابان ضيف شرف الدورة السابعة والثلاثين، ومن المنتظر إقامة مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن باقي تفاصيل المعرض.

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