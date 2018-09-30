وفاة مارتي بالين نجم فرقة «جيفرسون إيربلاين»

الفنان مارتي بالين من فرقة جيفرسون إيربلاين (أ ف ب)

توفي عازف الغيتار مارتي بالين أحد مؤسسي فرقة الروك الكاليفورنية «جيفرسون إيربلاين» في الستينات، عن 76 عامًا على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية متخصصة نقلًا عن أقاربه.

وكان بالين يعزف الفولك ويبحث عن الشهرة في سان فرانسيسكو عندما أسس هذه الفرقة مع بول كانتنر وهو عازف غيتار أيضًا توفي العام 2016، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وكانت هذه الفرقة رائدة موسيقى سايكدليك روك التي ولدت بتأثير من المخدرات القوية مثل «أل أس دي»، وبين العام 1969 و1972 كانت الفرقة بقيادة المغنية غرايس سليك، ومن أشهر أغانيها من ألبوم «سورياليستك بيلو» الأهم للفرقة، «وايت رابيت» و«سمبادي تو لاف» وهما من تأليف بالين.

وبعدما حققت شهرة في الولايات المتحدة، أصبحت الفرقة معروفة على الصعيد العالمي إثر مشاركتها في مهرجان وودستوك الشهير في العام 1969 ثم في مهرجان ألتامونت الذي نظمته فرقة «رولينغ ستونز».

وانفصل أفراد الفرقة في مطلع السبعينات إلا أن بعضهم مثل بالين وسليك وكانتنر شكلوا فرقة «جيفرسون ستارشيب» بعد سنوات قليلة.

ولم توضح عائلة بالين سبب وفاته، إلا أنه كان خضع لعملية قلب مفتوح العام 2016.

وكان المغني لاحق قضائيًا مستشفى في نيويورك أجرى له العملية بتهمة الخطأ الطبي، مؤكدًا أنه أصيب بعواقب كثيرة من جراء هذا الخطأ.