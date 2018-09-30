فيلم مدته 14 ساعة يفوز بجائزة «بياريتس»

مخرج أوسكار ألفارو بريشنر خلال الدورة 27 لمهرجان بياريتس أميركا اللاتينية (أ ف ب)

فاز فيلم «لا فلور» للأرجنتيني ماريانو ييناس الممتد على 14 ساعة السبت بجائزة لجنة التحكيم في الدورة السابعة والعشرين من مهرجان «بياريتس أميركا اللاتينية» فيما كانت جائزة أفضل فيلم من نصيب الكولومبي «باخاروس دي فيرانو» .

وعرض فيلم «لا فلور» أو الزهرة على ثلاث مراحل خلال المهرجان الذي يقام في جنوب غرب فرنسا، ويروي ست قصص عاملها المشترك الوحيد أربع ممثلات يؤدين في كل مرة دورًا مختلفًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح ماريانو ييناس الذي بدأ تصوير «لا فلور» العام 2009، «قررت أن أضمّنه كل الأنواع الممكنة من تجسس وأفلام هابطة في الخمسينات أو استعادات بالأبيض والأسود والفيلم الصامت لجان رينوار بارتي دو كامبانييه مع الشابات الأربع».

وفاز فيلم «باخاروس دي فيرانو» أو طيور الصيف للكولومبيين كريستينا غاييغو وسيرو غيرا بجائزة أفضل فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في السبعينات وتجد فيه عائلة من اتنية وايو للسكان الأصليين نفسها في وسط عمليات بيع ماريغوانا مزدهرة إلى الشباب الأميركي.

وكانت أورغواي ضيف شرف في الدورة الحالية للمهرجان، وفاز فيلم من هذا البلد بعنوان «كومبانييروس» أو رفاق للمخرج ألفارو بريشنر بجائزة الجمهور.