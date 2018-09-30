فيلم مدته 14 ساعة يفوز بجائزة «بياريتس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 11:17 صباحا
مخرج أوسكار ألفارو بريشنر خلال الدورة 27 لمهرجان بياريتس أميركا اللاتينية (أ ف ب)

فاز فيلم «لا فلور» للأرجنتيني ماريانو ييناس الممتد على 14 ساعة السبت بجائزة لجنة التحكيم في الدورة السابعة والعشرين من مهرجان «بياريتس أميركا اللاتينية» فيما كانت جائزة أفضل فيلم من نصيب الكولومبي «باخاروس دي فيرانو» .

وعرض فيلم «لا فلور» أو الزهرة على ثلاث مراحل خلال المهرجان الذي يقام في جنوب غرب فرنسا، ويروي ست قصص عاملها المشترك الوحيد أربع ممثلات يؤدين في كل مرة دورًا مختلفًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح ماريانو ييناس الذي بدأ تصوير «لا فلور» العام 2009، «قررت أن أضمّنه كل الأنواع الممكنة من تجسس وأفلام هابطة في الخمسينات أو استعادات بالأبيض والأسود والفيلم الصامت لجان رينوار بارتي دو كامبانييه مع الشابات الأربع».

وفاز فيلم «باخاروس دي فيرانو» أو طيور الصيف للكولومبيين كريستينا غاييغو وسيرو غيرا بجائزة أفضل فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في السبعينات وتجد فيه عائلة من اتنية وايو للسكان الأصليين نفسها في وسط عمليات بيع ماريغوانا مزدهرة إلى الشباب الأميركي.

وكانت أورغواي ضيف شرف في الدورة الحالية للمهرجان، وفاز فيلم من هذا البلد بعنوان «كومبانييروس» أو رفاق للمخرج ألفارو بريشنر بجائزة الجمهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا