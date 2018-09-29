باربرا سترايسند تغني لدونالد ترامب «لا تكذب علي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 02:43 مساء
المغنية والممثلة باربرا سترايسند خلال مسيرة نسائية في لوس أنجليس في يناير 2017 غداة تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة (أ ف ب)

تنتقد النجمة باربرا سترايسند في ألبومها الجديد دونالد ترامب، إذ يتضمن «وولز»، الذي يصدر في 2 نوفمبر، أغنية مناهضة للرئيس الأميركي.

وتعرف وسترايسند بدعمها الحزب الديموقراطي وبمناهضتها لدونالد ترامب، فيما تحمل الأغنية المقصودة عنوان «دونت لاي تو مي» (لا تكذب علي)، وفق «فرانس برس».

وكتبت الفنانة في تغريدة واصفة الألبوم وهو الأول لها منذ أكثر من عشر سنوات «مجموعة الأغاني هذه تمثل خلاصة ما كان يشغل بالي في الفترة الأخيرة وأنا متشوقة لأتشاطره معكم».

وفي كلمات الأغنية المناهضة لترامب «كيف لك أن تنتصر ونحن كلنا خاسرون؟ تغير الوقائع لتبرر نفسك».

وأكدت المغنية والممثلة والناشطة في مقابلة مع مجلة «بيلبورد»، «كان من واجبي أن أؤلف هذه الأغنية. هذه طريقتي للاحتجاج على هذه المرحلة غير المسبوقة في تاريخنا».

وفي عنوان ألبومها جديد «وولز»، إشارة إلى الجدار الذي تعهد ترامب تشييده عند الحدود مع المكسيك.

إلا أن الفنانة البالغة 76 عاما والتي تشارك بقوة في حملة الحزب الديموقراطية لانتخابات نصف الولاية في نوفمبر، أعربت عن تفاؤلها بقولها «يجب أن ننضج كأمة يجب أن نخرج أقوى من هذه التجربة وأن نرى النور».

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