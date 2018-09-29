أوين ويلسون: الجمهور المصري سألني عن جاكي شان

الفنان الأميركى أوين ويلسون، الجونة، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

أقيمت خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى صباح الجمعة، حلقة نقاش مع الفنان الأميركى أوين ويلسون والتي أدارتها الفنانة المصرية بشرى، رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان الجونة.

وأعرب أوين عن سعادته بتواجده في مصر، قائلًا «إنها من أروع الرحلات والبلدان التي زرتها»، موضحا أنه زار أيضًا خلال رحلته إلى مصر مدينة الأقصر وخاض جولة نيلية وزار معبد الكرنك، كما وصف الجونة بأنها ذات روح وأصالة على الرغم من أنها مدينة جديدة وأنها تفكره بمدينة تكساس.

وكشف النجم الأمريكي أنه حينما كان في الأقصر كان الجميع يسأله عن جاكي شان، موضحًا أنهم كانوا يتوقعون أن يكون معه فى رحلته إلى مصر، وعلق على عمله مع جاكى شان بأنها تجربة ثرية وغنية للغاية، قائلاً: «هو يتعامل مع الأكشن وأنا بالحوار».

وأشار ويلسون إلى أن «الجونة مليئة بالفعاليات الصباحية والمسائية ونحن شغوفين بالحفلات المسائية، لذلك فإنها تحتاج إلى طاقة هائلة للاستمتاع بها طوال الوقت»، كما أنه علق على رحلته إلى الأقصر والجونة وأنه طوال الوقت حاملًا هاتفه يلتقط الصور في كل مكان قائلا: «أشعر وكأني مراهق بسبب التقاطي الكثير من الصور في كل مكان بمصر».

وأعرب الفنان الأميركي عن انبهاره ببعض الأماكن في مصر، مؤكدا أنه سيقوم هو وأخوه بتصوير أحد مشاهد فيلمهما الجديد هنا مصر.

وتحدث أوين عن نشأته في عائلة فنية وإعلامية، حيث إن والدته كانت تعمل مصورة، ووالده كان يعمل رئيس محطة التلفزيون «tbs»، موضحا أن والدته كان لها العامل الأكبر في نشأته هو وأخواته.

وأضاف أنه لم يكن يتخيل أن شغفه بمشاهدة الأفلام سيتحول إلى أن يصبح أحد صناعها، موضحا أنه بدأ مشواره بالعمل مع ريتشارد أفن في مشروع خاص في أميركا، مضيفا أن أول عرض عمل له كان من قبل محطة «BBS».

وعلق على أن بداية عمله في التمثيل قدم أفلاما كوميدية، ولم يكن لديه أي خلفية كوميدية، موضحا أن تعلم ذلك من والده الذى استخدم المرح والتهكم مع خيبات الأمل التى أصابته من أولاده حين لم يحصل أى منهم على درجات دراسية.

الفنانة المصرية بشرى والفنان الأميركى أوين ويلسون، الجونة، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)