بحضور سيلفستر ستالوني.. نجمة الجونة لـ«أرض متخيلة» و«يوم الدين» أفضل فيلم عربي

ختام مهرجان الجونة السينمائي، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة، بإعلان جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، وسط حضور فني كبير من مصر والوطن العربي والعالم، حيث حضر النجمان العالميان سيلفستر ستالوني وأوين ويلسن.

بدأ الحفل بتسليم النجم العالمي سيلفستر ستالوني جائزة الإنجاز الإبداعي والتي تسلمها من مؤسس المهرجان، المهندس نجيب ساويرس، والمنتج التونسي طارق بن عمار.

وفاز الفيلم المصري «يوم الدين» بجائزة «سينما من أجل الإنسانية» مناصفة مع فيلم «يوم آخر من الحياة»، وقدم الجائزة المخرج الموريتاني الكبير عبد الرحمن سيساكو. ومن جانبه شكر المخرج أبو بكر شوقي، مهرجان الجونة السينمائي، مضيفًا: «نحن نفذنا فيلمًا صغيرًا حاولنا من خلاله تقديم شيء.. شكرًا جزيلًا لكم».

الأفلام الروائية الطويلة

وأعلن الكاتب والمخرج المغربي أحمد المعنوني جوائز الأفلام الروائية الطويلة، حيث دعت النجمة المصرية منى زكي الكاتب الموريتاني عتيق رحمي لتقديم جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم «حرب باردة» البولندية Joana kuli، وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها النجمة بشرى. وقدمت جائزة أحسن ممثل الفنانة هند صبري للفنان التونسي محمد ظريف عن فيلم «ولدي».

وقال ظريف «أشعر وكأنني وسط عائلتي الثانية، وإن تم منحي جائزة أفضل ممثل فهذا النجاح بمثابة رد الجميل إلى مدرسة التمثيل المصرية التي تربيت عليها بداية من الأساتذة محمود المليجي وحسين رياض، وأهدى هذه الجائزة لأمي ولكل من ساعدني في هذا النجاح، خصوصا المخرج محمد بن عطية.. وأنا أدين لمدينة الجونة والتي أشعر وكأنها الجنة الأرضية».

وحصل الفيلم الروسي «الرجل الذي فاجأ الجميع» على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وقالت مخرجة الفيلم: "سعيدة كوني هنا.. وشكرا جزيلا لانتشال التميمي ولبسرى ولكل العاملين في مهرجان الجونة". وذهبت نجمة الجونة أفضل فيلم روائي عربي طويل، لفيلم «يوم الدين».

وحصل على نجمة الجونة البرونزية، الفيلم البرجواني «الوريثتان». وصعد إلى المسرح بطلتي العمل، والمخرج والمنتج.

وذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم «راى وليز» واستلم انتشال التميمي الجائزة نيابة عن المخرج. أما الجائزة الذهبية فمنحت للفيلم السنغافوري «أرض متخيلة»، وقالت مخرجته ايوا سيوا هوا، «أنا بحب مصر جدا وجئت هنا لأشكر الجميع».

الأفلام القصيرة

كما أعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، برئاسة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الذي شكر إدارة المهرجان وأشاد بجهدهم «الواضح والمتميز» وعلى «الثقة التي منحونا إياها»، وقال «عقدنا ستة اجتماعات ناقشنا فيها تفاصيل 23 فيلمًا بعناصر مدهشة وكلها متميزه بشكل أو بآخر».

وأعلن الباشا منح جائزة «نجمة الجونة» للفيلم العربي القصير «ما تعلاش عن الحاجب» للمخرج تامر عشري.

وفاز فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية «بطيخ الشيخ» بنجمة الجونة البرونزية، وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الفلبيني «حكم» للمخرج ريموند ريبا جوتيريز، الذي قال "هذه أول جائزة أحصل عليها في حياتي، وأنا لا أَجِد كلاما أقوله، لكنني سعيد بوجودي في مصرمن كل قلبي.. أشكر المهرجان، والناس التي تصدقنا».

ونال جائزة نجمة الجونة الذهبية الفيلم الكولومبي «أغنيتنا للحرب» للمخرجة خوانيتا أونزاجا.

الأفلام الوثائقية

وذهبت نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل، لفيلم «عن الأباء والأبناء» للمخرج السوري طلال ديركي، الذي شكر المهرجان واللجنة على التقييم الكبير، وقال «أخيرًا حصلت على جائزة من مهرجان عربي.. أشعر بفخر وأشكركم من قلبي على هذا التقديم ولا يوجد كلامه أستطيع قوله».

ونال جائزة الجونة البرونزية، الفيلم اللبناني «المرجوحة» للمخرج سيريل عريس، في حين تم منح نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل «عن الأباء والأبناء» للمخرج طلال ديركي.

أما نجمة الجونة الذهبية فذهبت للفيلم الإنجليزي «ألوان مائية» للمخرج فيكتور كوساكوفسكي، الذي شكر المهرجان مؤكداً سعادته بالجائزة.

ختام مهرجان الجونة السينمائي، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

ختام مهرجان الجونة السينمائي، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

ختام مهرجان الجونة السينمائي، 28 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)