اختيار اليابان ضيف شرف الدورة 37 لمعرض الشارقة للكتاب

اختيار اليابان ضيف شرف الدورة 37 لمعرض الشارقة للكتاب (فيسبوك)

اختارت هيئة الشارقة للكتاب دولة اليابان ضيف شرف الدورة السابعة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنطلق نهاية شهر أكتوبرالمقبل.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري في بيان الأربعاء «يشكل اختيار اليابان كضيف شرف لمعرض الشارقة الدولي للكتاب إضافة جديدة للمشروع الحضاري للمعرض الذي يتمثل في استعراض التجارب المتميزة للشعوب وكيف استطاعت عبر إنتاجها الأدبي والفني أن تعزز التناغم في ثقافتها بين الحداثة والأصالة»، وفقًا لوكالة رويترز.

ويقام المعرض في الفترة من 31 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر بمركز إكسبو الشارقة، وتشارك اليابان في المعرض ضمن جناح خاص يجسد في تصميمه ملامحها الحضارية والثقافية حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل إلى جانب الندوات الأدبية واللقاءات الفكرية بحضورعدد من الأدباء والفنانين اليابانيين.

ونقل البيان عن أكيما أوميزاوا قنصل عام اليابان في دبي قوله «يسعدنا أن يعرض جناح اليابان أمام جمهور المعرض مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تلقي الضوء على الثقافة اليابانية وتغطي مختلف المجالات بما في ذلك الأدب والمأكولات والطبيعة والتكنولوجيا».

وبمرور السنوات تحول معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق في 1982 إلى ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، وجذب المعرض في العام الماضي 2.38 مليون زائر.