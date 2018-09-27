فرنسا تحقق بشأن فيديو لمغني راب يدعو لقتل البيض

مغني الراب نيك كونراد (أرشيفية:انترنت)

فتح مكتب الادعاء العام في باريس تحقيقًا الأربعاء بشأن مغني راب مغمور ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أغنية مصورة تحمل عنوان «اشنقوا البيض».

أصبح نيك كونراد أكبر موضوع على تويتر في فرنسا الأربعاء بعدما ندد سياسيون من كل الأطياف بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الأغنية يظهرالرجل أسود البشرة وهو يغني خلال تجوله ليلًا بإحدى ضواحي باريس، وتضم الأغنية مشهدًا يشهر فيه مسدسًا على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يوسعه ضربًا.

وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم، وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على تويتر «أندد بهذه الكلمات الوضيعة وهذا الهجوم الشائن».

وقالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف إن الفيديو يظهر وجود «عنصرية ضد البيض».