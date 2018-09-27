ثقافي طبرق يعلن خريطته الثقافية لأكتوبر المقبل

ثقافي طبرق يعلن خريطته الثقافية لأكتوبر المقبل (فيسبوك)

أعلن مكتب الثقافة والمجتمع المدني طبرق برنامج الفعاليات الثقافية المزمع تنظيمها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بقاعة المركز الثقافي.

وتضمن البرنامج محاضرة لصلاح معتوق بعنوان «التخطيط الاستراتيجي» الأحد 30 أكتوبر، ومحاضرة لعارف اعبيد بعنوان «مهارات التواصل» الاثنين 1 أكتوبر، ومحاضرة لناصرهاشم بعنوان «بيانات المدن وأهميتها في تعزيز فرص الاستثمارات» الثلاثاء 2 أكتوبر، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثفافة والمجتمع المدني.

كما تضمن البرنامج حفل تقديم إصدار جديد للكاتب والأديب والقاص حسين نصيب المالكي بعنوان «ديوان طبرق» الاربعاء 3 أكتوبر.