300 دار نشر بالدورة 18 لمعرض عمان الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 12:08 مساء
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بافتتاح معرض عمان الدولي للكتاب (فيسبوك)

أطلق الأردن الدورة الثامنة عشرة من معرض عمان الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية من 19 دولة.

وقالت وزيرة الثقافة نسمة النسور في الافتتاح الرسمي للمعرض الأربعاء إن «معرض عمان الدولي للكتاب ليس معرضًا للكتب فقط، بل كرنفالًا ثقافيًا مبهجا، متعدد الأهداف والغايات، له حضوره الكبير وسمعته الثقافية الناجحة، يضم في ثناياه برامج ونشاطات متميزة تؤسس لرؤى حضارية وإنسانية»، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي هذا العام يرفع المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة شعار «القدس عاصمة فلسطين» ويستضيف بهذه المناسبة وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو.

ويحتفي المعرض بالروائية الأردنية سميحة خريس التي اختيرت ‭‭‭‭‬‬‬‬شخصية المعرض‭‭ ‬‬‬لإسهاماتها في الكتابة النسوية محليًا وعربيًا.

ويستمر المعرض في صالة معرض السيارات الدولي بطريق المطار حتى السادس من أكتوبر المقبل، وتحل مصر ضيف شرف المعرض وتشارك بوفد يضم عددًا من الكتاب والمفكرين ترأسه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

ويشمل برنامج المعرض لقاءات فكرية وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وورشًا للأطفال وحفلات توقيع للكتب، كما يضم ندوة خاصة عن الممثل الأردني الراحل ياسر المصري.

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