ويل سميث يحتفل بعيد ميلادة الـ50 قفزًا من الطائرة

ويل سميث مع عائلته قبل القفز من الطائرة (أرشيفية:انترنت)

احتفل الممثل الأميركي ويل سميث، الثلاثاء، بعيد ميلاده الخمسين بالقفز بالحبال من طائرة هليكوبتر في منطقة أخدود جراند كانيون.

وقفز نجم سلسلة أفلام «الرجال ذوو السترات السوداء» أو « مين إن بلاك» من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة في حدث بث مباشرة على موقع يوتيوب، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال سميث وهو يتأرجح صعودًا وهبوطًا على الحبل «إنه أمر رائع وجميل»، وبعد أن هبط على الأرض وصف الممثل التجربة بأنها «مثيرة».

وأضاف «لن يكون هناك شيء مخيف بهذا القدر، الأمر يتحول من الرعب المطلق إلى الإثارة والبهجة».

وإلى جانب الاحتفال بعيد ميلاده يهدف سميث إلى جمع تمويل لمؤسسة «كانوت ويت» الخيرية التعليمية التي توفر التعليم للأطفال أثناء الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية عالميًا.