تاناروت تعرض الفيلم البلجيكي «هذه أرضنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 04:03 مساء
تاناروت تعرض الفيلم البلجيكي «هذه أرضنا» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، الفيلم البلجيكي «This Is Our Land» أو «هذه أرضنا»، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف لوكا بلفو، وسيناريو وحوار جيروم ليروي، وبطولة كل من إيميلي دوكين، وأندريه دوسولير، غولوم غويكس، كاثرين جاكوب، وآن ماريفين، و مدة العرض 117 دقيقة.

يتناول الفيلم قصة ممرضة تعمل لحسابها الخاص في منطقة تعدين في شمال فرنسا، تُربي طفليها بمفردها وتعتني بوالدها الذي كان يعمل بمجال الحديد والصلب،  مرضاها يحبونها ويعتمدون عليها، ولكن تجد نفسها في مواجهة مع واقع اجتماعي قاس على نحو متزايد، حتى تتقاطع حياتها مع ظهور حزب قومي صاعد يسعى إلى كسب الاحترام، يقرر أن يستغل شعبيتها ويجعلها مرشحته في الانتخابات المحلية.

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