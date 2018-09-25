«عيار ناري» ضمن عروض خامس أيام «الجونة السينمائي»

يشهد الثلاثاء خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي عرض العديد من الأفلام، من بينها الفيلم المصري «عيار ناري» الذي يعرض خارج المسابقة الساعة 9:45 مساء في مسرح المارينا.

والفيلم من إنتاج شركة «iProductions» و«فيلم كلينك» منتج مشارك، ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم ومنهم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبدالسلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبوالسعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي.

ويعرض أيضًا فيلم «راي وليز» من المملكة المتحدة، الساعة 8:30 مساء ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

الفيلم من إخراج ريتشارد بيلينجهام، وتدور أحداثه في مدينة برمنجهام، حيث تعيش عائلة «ريتشارد بيلينجهام» بطقوس متطرفة تكسر فيها محظورات اجتماعية، وبالعودة إلى ذكريات المصور والمخرج بيلينجهام يركز الفيلم على والديه «راي وليز» وعلاقتهما وتأثيرها عليه وعلى شقيقه الأصغر جاسون.

وخارج المسابقة يعرض الفيلم الإسباني «يوم آخر من الحياة» الساعة 3 عصرًا، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والفيلم من إخراج إيان بنوت وبيتر ايتيدجي، ويحكي الفيلم قصة مستوحاة من حياة ملهمة ومعقدة لمصمم الأزياء لي إكسندر ماكوين، من بداية حياته المهنة كخياط مرورًا بإنشائه خط الأزياء الخاص به انتهاء بوفاته.

وضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة يعرض الفيلم اللبناني «المرجوحة» الساعة 6:30 مساء، والفيلم من إخراج سيريل عريس، وتدور أحداثه حول (أنطوان) الذي تمضى الأيام عليه ببطء شديد في عيد ميلاده التسعين منتظرًا زيارة ابنته، بعد ذهابها في رحلة إلى الأرجنتين، في الوقت الذي تعاني فيه زوجته (فيفيان) من أمراض الشيخوخة أيضًا، وتصدم بخبر موت ابنتها في حادثة مأساوية، وتقع الأم في حيرة بين محنتين، الأولى حزنها على ابنتها، ومحاولة إخفاء تلك الحقيقة عن زوجها.

وأيضًا في المسابقة نفسها يعرض فيلم «قبور بلا أسماء» إنتاج فرنسا وكمبوديا الساعة 9 مساء، ومن إخراج ريتي بان، وتدور أحداثه حول طفل في الثالثة عشرة من عمره يبحث عن قبور أغلب عائلته الذين صُفوا خلال فترة حكم الخمير الحُمر لكمبوديا.

ويعرض الساعة 3:15 عصرًا فيلم «ثمانية ونصف» بالبرنامج الخاص، ضمن احتفالية وتكريم المخرج فيدريكو فيلليني.