الفقيه يتحدث عن «تجربة عمر» في القاهرة

الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه (الإنترنت)

يتحدث الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه عن «تجربة عمر مع الإبداع الأدبي»، الإثنين، في العاصمة المصرية (القاهرة).

ويقدم الفقيه فصولًا من تجاربه وخبراته في مجال الكتابة الإبداعية، بمقر الرابطة العالمية للأدب الإسلامي - فرع القاهرة.

تقام الندوة عند الساعة السابعة مساء الإثنين، في مقر الرابطة بشارع عبد العزيز جاويش رقم 15، باب اللوق.

والفقيه من مواليد العام 1942، وهو كاتبٌ وأستاذٌ جامعي في الأدب العربي الحديث، له ترجمات لعدد من الأعمال الأدبية إلى لغات متعددة، من أهم أعماله أطول رواية عربية بعنوان «خرائط الروح» وثلاثية «سأهبك مدينة أخرى».