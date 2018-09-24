شراكة مصرية - ليبية لطرح إصدارات «البيان» في معرض القاهرة للكتاب

علي عمر بن جابر (بوابة الوسط)

أعلنت دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب في نسخته القادمة أوائل العام 2019.

وعقد صاحب الدار، علي عمر بن جابر، اتفاق تعاون مع شركة نيو لينك الدولية للنشر والتدريب من جمهورية مصر العربية.

وقال بن جابر لـ«بوابة الوسط»: «يعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه، حيث اتفقت المؤسستان أن تمثل كل منهما الأخرى».

وأضاف: «وستعقد مجموعة من الدورات التدريبية التي اتفق عليها، وسيعرض الإنتاج الثقافي للطرفين في جناح مشترك بالمعرض».

وعن الكتب المنتظر مشاركتها في معرض القاهرة فمنها: «أسير بقلب ملتفت» و«وطن في القلب» نثر أدبي و«في رحاب قصيدة» قراءات أدبية، للشاعر جمعة الفاخري، كتاب «دكتاتورية الوجع» الجزء الأول للكاتب الصديق بودوارة، و«في مهب امرأة» مصطفى السعيطي، و«سيجارة ميريل ستريب» لأحمد التهامي، وكتاب عن المسرح بعنوان «الصورة النمطية للمرأة في المسرح الليبي» مريم العجيلي،

و« تاريخ الرومان ومعالم حضارتهم في ليبيا» للكاتب فؤاد بن طاهر.