«الجونة» يحيي ذكرى رحيل يوسف شاهين بموسيقى أفلامه

احتفالية لإحياء ذكرى رحيل يوسف شاهين، الجونة، مصر (بوابة الوسط)

أقيمت على هامش الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الأحد، احتفالية موسيقية خاصة لموسيقى أفلام يوسف شاهين، تحت قيادة المايسترو هشام جبر على مسرح المارينا بالجونة.

وتحدثت الفنانة يسرا خلال الاحتفالية قائلة إنها تفتقد يوسف شاهين معلمها، فهو لم يكن معلمها للتمثيل فقط ولكن في الحياة أيضًا، موجهة التحية أيضًا لكل الحضور لأن أتوا من أجل أغلى إنسان عندها.

وأشارت إلى شاهين كان عاشقًا للسينما، ويحب الصدق ويكره الكذب، كما كان لديه قدرة كبيرة على الإقناع، موجهة التحية لآل ساويرس وكل القائمين على المهرجان الذين ساهموا في خروج هذه الاحتفالية الرائعة.

ومن جانبها قالت المنتجة ماريان خوري إن يوسف هو الغائب الحاضر، ومن المؤكد أنه سعيد الآن بهذا الحشد الكبير من الحضور، معربة عن سعادتها بتحقق حلمها أخيرًا، حيث إنها سعت كثيرًا إلى مثل هذه الاحتفالية ولم تتحقق، إلا أن آل ساويرس لم يترددوا لحظة وتشجعوا للاحتفاء بشاهين في ذكراه العاشرة.

حضر الاحتفالية التي أقيمت لمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل شاهين، كل من منى زكي وإلهام شاهين ودرة وأمينة خليل وهشام سليم وأحمد داود وعلا رشدي وعمرو منسي وداود عبدالسيد ورشا مهدي وأحمد حاتم وأروى جودة ورانيا يوسف وخالد الصاوي ولبلبة وروجينا.

وتم افتتاح معرض لأفيشات أفلام يوسف شاهين في إطار فعاليات المهرجان، بحضور انتشال التميمي مدير المهرجان، وماريان خوري وجابي خوري والمخرج داود عبدالسيد، ولبلبة وعدد كبير من الضيوف.

احتفالية لإحياء ذكرى رحيل يوسف شاهين، الجونة، مصر (بوابة الوسط)

احتفالية لإحياء ذكرى رحيل يوسف شاهين، الجونة، مصر (بوابة الوسط)

احتفالية لإحياء ذكرى رحيل يوسف شاهين، الجونة، مصر (بوابة الوسط)