«سارقو المتاجر» من «كان» لـ«الجونة».. مساء الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:10 صباحا
من فيلم «سارقو المتاجر» (بوابة الوسط)

يعرض في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، الإثنين، الفيلم الفائز بسعفة «كان» الذهبية «سارقو المتاجر» خارج المسابقة، وهو من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي اكيماستو.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة فقيرة تعيش في أحد أحياء مدينة طوكيو تسرق المحال التجارية من أجل توفير طعامها والبقاء على قيد الحياة، وفجأة يعثرون على طفلة في الشارع يتعاطفون معها ويتعهدون برعايتها رغم فقرهم.

كما يعرض أفلام «سعيد مثل لازارو» خارج المسابقة، و«الرجل الذي فاجأ الجميع»، ويسبقها إعادة عرض «ريح رباني» الساعة 3:30 عصرًا. وتعرض أيضًا أفلام «تعليم باريسي» و«هل تتذكر» و«تاريخ الحب» و«أرض متخيلة».

كما تعرض أفلام «وأوتيا -22 يوليو» و«درب السموني» و«ألوان مائية». فيما يعرض فيلم «المهاجر» للمخرج يوسف شاهين في إطار الاحتفاء بذكرى مرور 10 سنوات على رحيله.

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