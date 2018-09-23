16 دولة تشارك بمهرجان «سماع» للموسيقى الروحية

16 دولة تشارك بمهرجان «سماع» للموسيقى الروحية (أرشيفية:انترنت)

انطلقت في مصر الدورة الحادية عشرة من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، الذي يقام سنويًا تحت شعار «رسالة سلام»، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للسلام.

تشارك في المهرجان الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر، فرق من 16 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى الفرق المصرية وبعض الفرق السورية المقيمة حاليًا في القاهرة، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومن بين الدول المشاركة الهند واليونان والصين وسريلانكا والأردن والجزائر والسودان وباكستان، فيما تحل جمهورية الكونجو ضيف شرف.

وتقام العروض في مواقع أثرية وسياحية مثل قبة الغوري وشارع المعز ومجمع الأديان وكذلك ساحة الهناجر بالأوبرا وميدان روكسي وممر بهلر بوسط المدينة.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، في حفل الافتتاح السبت بمسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين: «اليوم نفتتح الدورة الحادية عشرة من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، نلتقي مع موسيقى وثقافات العديد من دول العالم التي أصبحت تحرص على المشاركة في فعاليات المهرجان كل عام».

وأضافت: «هذا المهرجان بدأ قويًا وحقق نجاحًا على مدى 11 عامًا، واستطاع جذب الجمهور إليه لأنه مختلف ويصنع حالة من السلام الروحي تدفع النفس إلى السمو وتجاوز الإشكاليات المعاصرة».

وينظم المهرجان الأحد كرنفالًا في شارع المعز بالقاهرة الفاطمية تشارك فيه جميع الفرق بعرض تفاعلي كبير مع الجمهور.