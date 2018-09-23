«كولد وور» يقتنص «الأسود الذهبية» بمهرجان غدينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 03:31 مساء
المخرج بافيل بافليكوفسكي متسلما جائزة أفضل إخراج بمهرجان كان السينمائي (أ ف ب)

فاز فيلم «كولد وور»، وهو قصة حب في خضم الحرب الباردة للمخرج بافيل بافليكوفسكي، السبت، بجائزة الأسود الذهبية في مهرجان غدينيا البولندي.

وسبق للفيلم أن فاز بجائزة الإخراج في مهرجان «كان» الفرنسي في مايو الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصور الفيلم الأنيق بالأبيض والأسود وشكَّل عودة قوية هذا العام للمخرج صاحب فيلم «إيدا» الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي العام 2015.

وكانت جائزتا الجمهور والصحفيين من نصيب «كلير» من إخراج فويتشك سمازوفسكي الذي يحمل على الاكليروس، وأثار الفيلم ضجة كبيرة حتى قبل بدء عرضه المقرر الجمعة المقبل في بولندا التي يدين غالبية سكانها بالكاثوليكية، وحيث تضطلع الكنيسة بدور مهم في الحياة الاجتماعية والسياسية.

فعشية ذلك رفضت إذاعة عامة منح هذا الفيلم، الذي ينتقد الجشع والتعدي على أطفال داخل الكنيسة البولندية، هذا العمل جائزة تقدم عادة إلى الفيلم الذي خصه الجمهور بأطول تصفيق، وبررت الإذاعة قرارها بمشاكل تقنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟