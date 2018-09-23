«كولد وور» يقتنص «الأسود الذهبية» بمهرجان غدينيا

المخرج بافيل بافليكوفسكي متسلما جائزة أفضل إخراج بمهرجان كان السينمائي (أ ف ب)

فاز فيلم «كولد وور»، وهو قصة حب في خضم الحرب الباردة للمخرج بافيل بافليكوفسكي، السبت، بجائزة الأسود الذهبية في مهرجان غدينيا البولندي.

وسبق للفيلم أن فاز بجائزة الإخراج في مهرجان «كان» الفرنسي في مايو الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصور الفيلم الأنيق بالأبيض والأسود وشكَّل عودة قوية هذا العام للمخرج صاحب فيلم «إيدا» الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي العام 2015.

وكانت جائزتا الجمهور والصحفيين من نصيب «كلير» من إخراج فويتشك سمازوفسكي الذي يحمل على الاكليروس، وأثار الفيلم ضجة كبيرة حتى قبل بدء عرضه المقرر الجمعة المقبل في بولندا التي يدين غالبية سكانها بالكاثوليكية، وحيث تضطلع الكنيسة بدور مهم في الحياة الاجتماعية والسياسية.

فعشية ذلك رفضت إذاعة عامة منح هذا الفيلم، الذي ينتقد الجشع والتعدي على أطفال داخل الكنيسة البولندية، هذا العمل جائزة تقدم عادة إلى الفيلم الذي خصه الجمهور بأطول تصفيق، وبررت الإذاعة قرارها بمشاكل تقنية.