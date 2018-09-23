في ختام مؤتمر القاهرة.. إصدار كتاب «أنطولوجيا قصيدة النثر في ليبيا»

جانب من فعاليات مؤتمر قصيدة النثر، القاهرة، سبتمبر 2018 (فيسبوك)

على مدار ثلاثة أيام، شارك شعراء ليبيون في الدورة الخامسة لمؤتمر قصيدة النثر المصرية، في أتيليه القاهرة، الذي اختتم 21 ديسمبر.

واستضاف المؤتمر هذا العام دولة ليبيا ممثلة في كوكبة من الشعراء والنقاد، تحت شعاره الأثير «في الإبداع متسع للجميع».

ومن الليبيين الذين شاركوا في هذه الدورة أحمد الفيتوري وحواء القمودي وعمر الكدي ورامز النويصري ومحمد عبد الله ونعيمة الزني وفريال الدالي. ومن بين الذين ألقوا قصائد خلال فعاليات المؤتمر: عمرالكدي فريال الدالي حواء القمودي.

وطرح المؤتمر محورين جديدين على فعالياته، المحور اﻷول «مسارات»، وفيه تحدث الشعراء عن تجاربهم ومشاريعهم الشعرية وانعطافاتها، وذلك على مدار ثلاث جلسات، وشارك في محور مسارات هذا العام الشعراء أحمد طه وجمال القصاص ورفعت سلام وعبدالمقصود عبدالكريم ومحمد عيد إبراهيم ومحمد فريد أبوسعدة.

أما المحور الثاني «ذاكرة القصيدة» فاهتم بالوقوف على تجارب الشعراء الراحلين، وركز هذا العام على تجربتين شعريتين ثريتين، هما تجربة الشاعر والناقد الراحل شريف رزق الذي تحدث عن منجزه الشاعر أسامة الحداد، والتجربة الثانية هي تجربة الشاعر الكبير الراحل محمد صالح، وتحدث عنها الناقد عمر شهريار.

وفي الختام، أصدر المؤتمر كتابًا يتضمن الأبحاث والدراسات النقدية لهذه الدورة، تحت رعاية الشاعر عادل جلال بالتعاون مع أتيليه القاهرة للفنون والآداب. قال الشاعر عادل جلال، رئيس المؤتمر إنه أصدر كتاب «أنطولوجيا قصيدة النثر في ليبيا.. قصائد تضيء الطريق من طرابلس إلى القاهرة».