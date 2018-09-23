عبدالسلام قرضاب يطلق مبادرة فنية في حب ليبيا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 سبتمبر 2018, 12:59 مساء
الملحن عبدالسلام قرضاب مع الفنان الراحل محمد حسن

أطلق الفنان والملحن عبدالسلام قرضاب بادرة تهدف إلى تقديم مجموعة ألحان لأغانٍ وطنية تتغنى بحب ليبيا، في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد، من دون مقابل مادي.

وقال قرضاب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلن للأخوة الشعراء والمطربين والمنتجين كافة أني على استعداد تام لتلحين أي عمل وطني يتحدث عن لم الشمل ونبذ الحروب وحقن الدماء، مجانًا دون أي مقابل».

واشترط قرضاب أن يكون العمل المراد تلحينه بعيدًا عن الجهوية والانحيازية لأي منطقة، وأوضح أن هذه المبادرة هي «أقل ما يستطيع فعله في هذه الظروف العصيبة حتى يتعافى الوطن ليبيا».

وأشار إلى أنه «مستعد للتنازل أيضًا حتى على الحق المعنوي لمن يشكك في نزاهته».

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