قضية لمجرد تعيد العنف ضد النساء لواجهة النقاش

المغني المغربي سعد لمجرد على المسرح مهرجان قرطاج في تونس (أ ف ب)

تعيد الاتهامات القضائية الفرنسية الثلاث بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي سعد لمجرد، صاحب الشعبية الكبيرة في بلده، إلى واجهة النقاش بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب.

وتصدرت حملة لمنع بث أغنيات سعد لمجرد على وسائل الإعلام المحلية الاهتمامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع في المغرب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأصدر القضاء الفرنسي في حق المغني (33 عامًا)، والذي شوهدت أغنياته المصورة أكثر من مليار مرة عبر «يوتيوب»، اتهامًا أول بالاغتصاب في أكتوبر 2016 ثم في أبريل 2017 وأخيرًا في نهاية أغسطس، مما استدعى إيداعه التوقيف الاحتياطي على ذمّة التحقيق.

لكن يبدو أن الشعبية الكاسحة لهذا الفنان في المغرب لم تتأثر، إذ إن الأغنيات الأخيرة التي أصدرها لمجرد نالت استحسانًا كبيرًا في وسائل الإعلام المغربية، وواظبت القنوات الإذاعية على بث أعماله حتى إنه ظهر أخيرًا في أغسطس في تسجيل مصور يضم مجموعة فنانين لمناسبة عيد مولد الملك محمد السادس الذي شارك في تغطية نفقات الدفاع عن المغني.

ولا يزال محبوه مقتنعين بأن سعد لمجرد ضحية لمؤامرة، كما أن ضحاياه المفترضات يسعين للإفادة من شهرته.

وقالت عالمة الاجتماع سناء العاجي «هو مشهور ووسيم ويحظى بالدعم، هذه حالة ذات رمزية كبيرة للتعاطف الذي يناله المعتدي في مجتمع يجد دائمًا الذرائع للرجال».

وأعلنت محطة «راديو 2 أم» الإذاعية الموسيقية العامة التي تواجه ضغوطًا كبيرة، في تغريدة رسمية أنها توقفت عن الترويج لسعد لمجرد بعدما أصبح ملفه في يد القضاء.

غير أن موقف إذاعة «هيت راديو» وهي أكثر الإذاعات الموسيقية استقطابًا للمستمعين في المغرب، كان أقل حدة إذ أعلن رئيسها يونس بومهدي توقف الإذاعة عن بث أغنيات سعد لمجرد «ريثما تهدأ النفوس»، وبيّن استطلاع للرأي عبر أثير المحطة الإذاعية أن الأكثرية الساحقة من المستمعين ترغب في الاستماع لأغنيات النجم المغربي.

وأكد بومهدي أن لمجرد الذي يحظى بشهرة واسعة في العالم العربي «لا يزال يتصدر نسبة المشاهدات عبر يوتيوب وسيبقى رمزًا كبيرًا للكثير من معجبيه حتى في حال إدانته».

ورأت الناشطة النسوية بيتي لشكر المعروفة بمواقفها الرافضة العقلية الذكورية والتمييز ضد النساء في المغرب، أن الاستمرار في بث أغنيات لمجرد يشكل طعنًا بصدقية النضال النسوي في البلاد.