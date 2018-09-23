ريدفورد يتراجع عن الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 11:39 صباحا
الممثل الأميركي روبرت ريدفورد (أ ف ب)

عاد الممثل الأميركي روبرت ريدفورد عن الإعلان الذي أصدره قبل أكثر من شهر، بشأن عزمه الاعتزال قائلًا إنه يريد الإبقاء على «الغموض» في هذه المسألة.

وردًا على سؤال لجريدة في موقع مجلّة «فراييتي» المتخصصة في أخبار المشاهير خلال العرض الأول لفيلمه الجديد «ذي أولد مان أند ذي غان»، رفض الممثل البالغ 82 عامًا القول إذا ما كان هذا الفيلم سيكون الأخير له كممثل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصرّح ريدفورد: «لا أجيب عن هذا السؤال»، مشيرًا إلى أنه يريد أن يبقي هذه المسألة غامضة، وفي مطلع أغسطس، بدا ريدفورد في حديث لمجلة «انترتاينمنت ويكلي» واضحًا في نواياه.

وقال ريدفورد في الحديث المنشور الشهر الماضي «ينبغي ألا نجزم قط، إلا أني وصلت إلى قناعة بأنه ينبغي أن يكون دوري الأخير في التمثيل مع ذي أولد مان أند ذي غان»، مضيفًا: «سأتوجه نحو الاعتزال بعدها لأني أقوم بذلك مذ كنت في الحادية والعشرين».

غير أنه أشار في تصريحاته الخميس على السجادة الحمراء في نيويورك إلى أن هذا الكلام «كان خطأ، ما كان عليّ البتة أن أقول ذلك»، وأضاف «إذا ما تقاعدت، عليّ ببساطة الابتعاد عن التمثيل بهدوء تام، يجب أن أركز على هذا الفيلم وتوزيعه».

وفي مقابلة مع مجلة «إسكواير»، كان مخرج «ذي أولد مان أند ذي غان» ديفيد لويري قال إن روبرت ريدفورد كشف خلال التصوير أن هذا العمل سيكون الأخير له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟